Киев снова обратился к Берлину с просьбой оказать военную поддержку Украине. Украинские власти рассчитывают получить от Германии хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для бойцов Сил территориальной обороны. Однако в ФРГ заявили, что готовы только развернуть полевой госпиталь.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал 22 января в своем Twitter.

"Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны - для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ (Вооруженными силами Украины - Ред.) готовы защищать Украину от нападения России", - написал дипломат.

В свою очередь министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ранее заявила, что ФРГ пока не собирается поставлять Украине оружие. По ее словам, страна выделит 5,3 миллиона евро на мобильный полевой госпиталь для украинских военных и обеспечит подготовку специалистов для его использования.

Кроме того, глава ведомства подтвердила, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток - 2" не будет введен в эксплуатацию.

Напомним, Мельник уже несколько раз требовал от Германии поставок оружия. Например, 10 января посол заявил, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Это значит, что Берлин должен немедленно начать поставки Киеву оружия.

Кроме того, 16 января перед поездкой главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Киев Мельник вновь потребовал от Берлина оружия.