Военная помощь Германии, пообещавшей поставить Киеву пять тысяч немецких касок, является "каплей в море".

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

В этом жесте Берлина он усмотрел "исключительно символический жест" в обещании Берлина поставить Киеву пять тысяч военных касок, передает агентство dpa.

По словам Мельника, подобная поддержка со стороны Берлина не производит утешительного эффекта.

"Украина ожидает, что Германия изменит свою позицию на 180 градусов", - высказал надежду украинский дипломат.

Как сообщалось, Германия отказывается предоставлять Украине летальное оружие. Сейчас ФРГ пообещала направить в нашу страну 5 тысяч военных касок, а также заняться установкой военных госпиталей.

Напомним, Германия запретила Эстонии передавать Украине произведенное в ГДР артиллерийское оружие - 122-миллиметровые гаубицы Д-30. В то же время советник министра обороны Эстонии заявил, что прибалтийская страна до сих пор пытается убедить Германию все-таки предоставить разрешение, поскольку хочет помочь Украине. А министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что поставки Украине оружия сейчас не помогут.

Ранее "Страна" писала о том, что посол Мельник заявил об исторической ответственности Германии за Украину и призвал поставлять Киеву оружие.

Также мы сообщали, что глава МИД Украины Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставлять Киеву оружие.