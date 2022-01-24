Львовская винодельня "Фабрика Коркив" дала обещание бесплатно поить британцев наливкой в благодарность за военную помощь, которую их страна оказывает Украине.

Об этом производитель сообщил на странице предприятия в Facebook.

"Мы, украинцы, благодарная нация, и поэтому Винарня угощает каждого гостя из Великобритании с наливкой. Это наше скромное спасибо", - говорится в сообщении.

На фабрике добавили, что до конца зимы каждый граждан Великобритании, который подтвердит свое гражданство удостоверением личности, сможет поучаствовать в акции благодарности от винодельни.

На новость о бесплатном спиртном отреагировала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

"Я люблю львовские кофейни, а теперь у меня есть еще одна причина посетить ваш прекрасный город!" — написала она на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове болельщикам в фан-зоне Lviv Fan Festival обещали бесплатно раздавать 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.

Также мы сообщали, что на период проведения Евро-2020 во Львове гарантировали бесплатную сауну фанатам, которые будут болеть за Финляндию в матче с Россией.