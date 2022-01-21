Экс-глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков сегодня, 21 января, провел встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, в ходе которой поблагодарил Соединенное Королевство за поставку противотанковых гранатометов NLAW в нашу страну. Кроме того, он заявил, что "мы не имеем права быть не готовыми".

Об этом Аваков написал в своем Telegram-канале.

"Во время разговора поблагодарил посла и ее страну за предоставленную Вооруженным Силам Украины партию противотанковых комплексов NLAW. Великобритания не первый год последовательно поддерживает наше государство в противостоянии с российским агрессором не только декларациями, но и конкретными действиями", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, Мелинда Симмонс в ответ "отметила единство украинского народа и умение сплачиваться перед угрозой вторжения врага. Ведь получила большое количество сообщений от рядовых украинцев со словами благодарности за оказанную страной военную помощь".

Подводя итоги, экс-глава МВД еще раз поблагодарил Великобританию "за поддержку, за единство мирового сообщества в поддержке Украины, за общую точку зрения на агрессию со стороны РФ", а также добавил, что "мы (Украина - Ред.) не имеем права быть не готовыми".

"К слову, Порошенко, Аваков, Кличко и другая оппозиция Зеленскому "справа" синхронно с западными СМТ активно поддерживают тему "угрозы вторжения России" и критикуют Зе, за то, что тот ее отрицает", - напоминает телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, мы писали о том, что в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Британии украинским военным. Великобритания передала новые противотанковые гранатометы NLAW.

Между тем, в Кремле считают "чрезвычайно опасной" возможность поставок Украине от западных партнеров вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). В России полагают, что подобные шаги будут способствовать росту напряженности в регионе.