Утром 22 января в Украину прибыла первая из нескольких партий пакета военной помощи от США на сумму 200 млн долларов, выделение которой санкционировал президент США Джо Байден в декабре 2021 года.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

Она включает в себя почти 100 тонн летального оружия и снаряжения, в том числе боеприпасы для ВСУ на линии фронта, сообщает американское посольство.

"Эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов (около 90 тонн - Ред.) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - говорится в сообщении.

Дипломаты также рассказали, что в прошлом году Соединенные Штаты оказали Украину помощи в сфере безопасности на сумму более 650 млн долларов. А начиная с 2014 года наша страна получила такой помощи на сумму 2,7 млрд долларов.

Между тем 21 января министры обороны Эстонии Калле Лаанет, Латвии Артис Пабрикс и Литвы Арвидас Анушаускас заявили, что получили необходимые разрешения от США на отправку оружия в Украину.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как идут поставки оружия из стран Запада в Украину и что это значит в свете российско-американских переговоров об Украине.