Американский предприниматель, генеральный директор кампаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который в октябре прошлого года стал самым богатым человеком в истории, за день увеличил свое состояние на 33,8 миллиарда долларов. Благодаря росту акций компании Tesla оно выросло до 304,2 млрд долларов.

Об этом сообщает Вoomberg.

Как сообщили в компании-производителе электромобилей, Tesla Inc. побила свой предыдущий рекорд по поставкам авто, это спровоцировало рост акций компании и привело к скачку состояния Маска. Акции Tesla выросли на 13,5% до $1 199,78 в понедельник после того, как в четвертом квартале результаты по поставкам машин превысили прогнозы аналитиков.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Илона Маска в понедельник подскочило на 33,8 миллиарда долларов и составило 304,2 миллиарда долларов.

В прошлом месяце рыночная стоимость компании Tesla Inc. превысила триллион долларов после падения в ноябре и начале декабря. При этом сам Маск, которому принадлежит около 18% акций Tesla, способствовал спаду, когда он сказал, что сократит свою долю в компании на 10%.

Напомним, Илон Маск заплатит более 11 миллиардов долларов налогов.

Также сообщалось, что Илон Маск стал Человеком 2021 года по версии Time.