Состояние Илона Маска за день выросло почти на 34 миллиарда долларов
Американский предприниматель, генеральный директор кампаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который в октябре прошлого года стал самым богатым человеком в истории, за день увеличил свое состояние на 33,8 миллиарда долларов. Благодаря росту акций компании Tesla оно выросло до 304,2 млрд долларов.
Об этом сообщает Вoomberg.
Как сообщили в компании-производителе электромобилей, Tesla Inc. побила свой предыдущий рекорд по поставкам авто, это спровоцировало рост акций компании и привело к скачку состояния Маска. Акции Tesla выросли на 13,5% до $1 199,78 в понедельник после того, как в четвертом квартале результаты по поставкам машин превысили прогнозы аналитиков.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Илона Маска в понедельник подскочило на 33,8 миллиарда долларов и составило 304,2 миллиарда долларов.
В прошлом месяце рыночная стоимость компании Tesla Inc. превысила триллион долларов после падения в ноябре и начале декабря. При этом сам Маск, которому принадлежит около 18% акций Tesla, способствовал спаду, когда он сказал, что сократит свою долю в компании на 10%.
Напомним, Илон Маск заплатит более 11 миллиардов долларов налогов.
Также сообщалось, что Илон Маск стал Человеком 2021 года по версии Time.