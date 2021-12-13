Редакция популярного американского журнала Time назвала победителя в номинации "Человека года" в 2021 году. Им стал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Известно, что на это звание претендовали 54 кандидата. Кроме Маска, в списке претендентов значились главы государств, общественных организаций, крупных корпораций, политики, спортсмены, артисты, главы и основатели крупных корпораций. В частности, президент России Владимир Путин, оппозиционный политик Алексей Навальный, глава США Джо Байден, певица Бритни Спирс и другие.

В сентябре Time обнародовал Топ-100 самых влиятельных людей. Журнал разделили список влиятельных людей на шесть категорий: "Лидеры", "Титаны", "Новаторы", "Артисты", "Иконы" и "Кумиры". Илон Маск был отнесен к категории "Новаторы".

Напомним, американский предприниматель Илон Маск заявил, что его технологичный стартап Neuralink планирует начать имплантацию микрочипов в человеческий мозг уже в 2022 году.

Как сообщалось, в прошлом году американский журнал Time присудил титул "Человек года" сразу двоим претендентам. Номинацию "Человек года" за 2020 год получили кандидат в президенты США от демократов Джо Байден и претендент на пост вице-президента Камала Харрис.