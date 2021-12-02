Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил установить предельный возраст для выдвижения на политические должности.

Об этом он написал 2 декабря в своем Твиттере.

"Давайте установим предельный возраст, после которого вы не сможете баллотироваться на политический пост, например, чуть ниже 70", - гласит запись в микроблоге.

Предприниматель не уточнил, имел ли он в виду пост президента США.

Сейчас в Соединенных Штатах установлен только нижний возрастной предел для политиков - 35 лет. Нынешний глава государства Джо Байден стал старейшим человеком, когда-либо занимавшим пост президента США: 20 ноября ему исполнилось 79 лет.

А Дональд Трамп покинул высший пост страны в 74 года.

В марте Байден анонсировал, что будет выдвигаться на второй срок в 2024 году. В ноябре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила эту информацию. К тому времени демократу будет 81 год. А завершит он второй срок в случае избрания в 86 лет.

Между тем уже сейчас у Байдена целый букет болезней - от проблем с позвоночными дисками до мерцательной аритмии. К тому же у него налицо возрастные трудности с памятью и вниманием.