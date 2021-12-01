Известный американский предприниматель, который в октябре текущего года стал самым богатым среди богатых в мире, Илон Маск представил новый товар от своей компании Tesla - киберсвисток из нержавещей полированной стали.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Посвисти на Tesla. Не покупайте тряпочку для протирки Apple, купите лучше наш свисток", - написал Маск.

Свиток нового поколения выполнен в виде концепта автомобиля Cybertruck. Он сделан из нержавеющей полированной стали, его называют "премиальной коллекционной вещью". Стоимость "киберсвистка" составляет $50 (1360,84 гривен по текущему курсу).

Однако новинку от Маска уже раскупили на рынке инноваций, поэтому теперь коллекционеры и фанаты Tesla смогут найти его только у перекупщиков ориентировочно по $100 (или подделку на Алиэкспрессе за $1, как вариант).

Напомним, "Страна" сообщала, что компания SpaceX 10 ноября запустила на орбиту многоразовый космический корабль Crew Dragon-3 с четырьмя астронавтами на борту. Они пробудут на станции полгода.

Мы так же писали о том, что тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля "Starship" американской компании SpaceX может состояться уже в январе 2022 года.