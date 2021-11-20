Тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля "Starship" американской компании SpaceX может состояться уже в январе 2022 года.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на заявление Илона Маска в ходе выступления по видеосвязи в мероприятии, организованном Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM).

По словам Маска, первый такой запуск "связан с большим риском", так что нет уверенности, что все пройдет удачно, однако - так или иначе - в SpaceX "смогут добиться заметного прогресса" в плане развития систем аппарата.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, прошедшее в мае, прошло без разрушения аппарата по тем или иным причинам.

Ранее "Страна" сообщала, что компания SpaceX 10 ноября запустила на орбиту многоразовый космический корабль Crew Dragon-3 с четырьмя астронавтами на борту. Они пробудут на станции полгода.

Также мы писали, что Украина планирует заплатить компании SpaceX почти 2 миллиона долларов за запуск спутника "Сич 2-30".