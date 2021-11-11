Генеральный директор компании Tesla, основатель SpaceX Илон Маск, состояние которого приближается к $300 миллиардам, на текущей неделе продал акции компании на общую сумму 5 млрд долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В понедельник он реализовал более двух миллионов опционов на покупку бумаг Tesla, полученных им в качестве вознаграждения, на общую сумму $2,5 млрд. Его расходы, связанные с реализацией опционов, составили порядка $13,4 млн.

В этот же день он продал более 900 тысяч акций Tesla по цене от $1135 до $1196. Бумаги продавались, как рассказали в компании, исключительно для того, чтобы покрыть налоговые выплаты, связанных с реализацией опционов.

Проданные в понедельник акции составляют менее 1% доли Маска в компании, их реализация была запланирована еще в сентябре. Во вторник и среду он продал еще примерно 2% своего пакета. В этом случае речь не идет о предварительно запланированных продажах.

В общей сложности за три дня Маск продал около 4,5 миллионов акций Tesla.

Отметим, на выходных бизнесмен пообещал продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter. По результатам проведенного в соцсети опроса он должен был реализовать этот пакет.

Напомним, в конце октября Илон Маск говорил, что готов выставить на продажу акции Тесла, чтобы спасти человечество от голода.

Также сообщалось, что Илон Маск перевел штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас.