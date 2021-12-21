Американский бизнесмен Илон Маск, который стал человеком года по версии Time, заявил, что в текущем году заплатит свыше 11 млрд долларов налогов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление сенатора Элизабет Уоррен.

На минувшей неделе сенатор Элизабет Уоррен призвала Маска платить налоги и прекратить "жить за чужой счет".

В ответ бизнесмен заявил, что заплатит в 2021 году налогов больше, чем "любой американец в истории".

Отметим, что миллиарды Илону Маску придется заплатить только в том случае, если он воспользуется всеми своими опционами, так как за пользование этим финансовым инструментом в США предусмотрен специальный налог.

В 2021 году магнат стал богаче почти на 98 миллиардов долларов, и его состояние достигло 253,6 миллиарда долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск после опроса в Twitter продал акции Tesla на сумму около 5 миллиардов долларов.

Также мы писали, что Илон Маск представил новый товар от своей компании Tesla - киберсвисток из нержавещей полированной стали. Стоимость "киберсвистка" составляет 50 долларов (1360,84 гривен по текущему курсу).