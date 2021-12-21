"Больше, чем любой американец в истории". Илон Маск заплатит более 11 миллиардов долларов налогов
Американский бизнесмен Илон Маск, который стал человеком года по версии Time, заявил, что в текущем году заплатит свыше 11 млрд долларов налогов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление сенатора Элизабет Уоррен.
На минувшей неделе сенатор Элизабет Уоррен призвала Маска платить налоги и прекратить "жить за чужой счет".
В ответ бизнесмен заявил, что заплатит в 2021 году налогов больше, чем "любой американец в истории".
Отметим, что миллиарды Илону Маску придется заплатить только в том случае, если он воспользуется всеми своими опционами, так как за пользование этим финансовым инструментом в США предусмотрен специальный налог.
В 2021 году магнат стал богаче почти на 98 миллиардов долларов, и его состояние достигло 253,6 миллиарда долларов.
Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск после опроса в Twitter продал акции Tesla на сумму около 5 миллиардов долларов.
Также мы писали, что Илон Маск представил новый товар от своей компании Tesla - киберсвисток из нержавещей полированной стали. Стоимость "киберсвистка" составляет 50 долларов (1360,84 гривен по текущему курсу).