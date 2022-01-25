Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время собирается провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он собирается созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Президент Республики, который в ближайшие дни проведет переговоры с президентом Путиным и президентом Зеленским, как и раньше полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, что беспокоятся о своей безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и предложить ему некий "путь деэскалации" в Украине. Также он рассказал, что уже состоялись два телефонных разговора между ним и Путиным.

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