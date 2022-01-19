Европейские предложения по безопасности в регионе опубликуют в течение ближайших нескольких недель.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте.

Макрон уточнил, что предложения Евросоюза по стабильности будут обсуждаться в рамках НАТО, и лишь затем станут темой для будущих дипломатических обсуждений.

"Мы должны их выработать между европейцами, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией", — сказал политик.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники заседавшего Совета Россия-НАТО приглашены на серию встреч для обсуждения вопросов европейской безопасности. По его словам, в ходе этих встреч речь может пойти о сокращении рисков военной активности, достижении большей прозрачности в оборонной сфере и усовершенствовании каналов общения.

Кроме этого, недавно глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел европейских стран-участниц Альянса разработать собственные "гарантии безопасности". Евросоюз хочет стать полноценным участником переговоров России и США по безопасности в Европе. Предложение разработать собственные гарантии безопасности Боррель изложил в письме главам МИД стран Евросоюза.