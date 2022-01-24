Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и предложить ему некий "путь деэскалации" в Украине.

Французский президент также рассказал, что уже состоялись два телефонных разговора между ним и Путиным. На ближайшие дни запланирована еще одна беседа.

Кроме того, Макрон добавил, что поддерживает диалог между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу, а также по гарантиям безопасности, которые предложили Североатлантическому альянсу.

Стоит добавить, что 26 января как раз в Париже состоится встреча советников лидеров стран Нормандской четверки.

Германию на встрече представит внешнеполитический советник нового канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию - дипломатический советник президента страны Эммануэль Бонн, Россию - заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак, а Украину - глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ранее мы писали, что Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на новом Нормандском саммите.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон совместно с Германией взялись инициировать проведение встречи в "нормандском формате" с целью поиска решений по урегулированию ситуации вокруг Украины.