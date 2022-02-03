Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после личной встречи в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредничество Украине и России и раскритиковал западные страны за "безответственные сценарии оккупации".

Об этом он сказал во время совместного брифинга с Зеленским в четверг, 3 февраля.

Турецкий президент начал с того, что раскритиковал Запад за "безответственные заявления и опубликованные сценарии оккупации, которые истощают украинский народ" .

Он заявил, что готов делать все необходимое для окончания кризиса "двух соседних дружественных стран". И чтобы "погасить пожар, а не разжигать его". Президент Турции заявил также, что поддерживает урегулирование конфликта на базе Минских соглашений, при этом Зеленский во время своей речи не упомянул их вовсе.

Таким образом, Эрдоган снова предлагает посредничество России и Украине. Это происходит не первый раз, только в конце прошлого года Эрдоган три раза предлагал стать посредником между Киевом и Москвой. К слову, Россия это предложение уже отвергла.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял предложение Эрдогана встретиться в Турции.