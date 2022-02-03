Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Украину. Он отправится в Мариинский дворец на встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским Зеленским.

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта турецкого лидера.

"Мы в Киеве по приглашению президента Украины (Владимира Зеленского - Ред.) для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для региона", - написал Эрдоган.

Напомним, вчера в Министерстве торговли Турции подтвердили визит турецкого лидера Эрдогана в Украину. Ожидается, что Киев и Анкара подпишут соглашение о свободной торговле.

Также мы писали, что по данным турецкого телеканала, президент Турции во время визита в Украину проведет встречу тет-а-тет со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В планах Эрдогана посетить нашу страну с большой делегацией.

Кроме того, "Страна" в своем аналитическом материале разбиралась, что значит для Украины зона свободной торговли с Турцией.

Между тем, президент России Владимир Путин также принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию. Однако лидер РФ поедет туда, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.