Министр торговли Турции Мехмет Муша подтвердил визит турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана в Украину в четверг, 3 февраля. Также он добавил, что Киев и Анкара подпишут соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщает Reuters.

"Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг (3 февраля - Ред.) когда президент Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Киев на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией", - заявил министр.

Напомним, еще в середине февраля CNN Türk сообщал, что Реджеп Тайип Эрдоган приедет с визитом в Украину 3 февраля. По данным телеканала, президент Турции проведет встречу тет-а-тет со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве. В планах Эрдогана посетить нашу страну с большой делегацией.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган несколько раз заявлял о готовности стать посредником между Россией и Украиной.

Мы также писали, что Эрдоган предложил Зеленскому и Путину поговорить в Анкаре с глазу на глаз. Однако в Кремле ответили отказом.

Вместе с тем, сообщали, что президент России принял приглашение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию. Однако лидер РФ поедет туда, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.