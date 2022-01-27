В Украине накануне запланированного на 3 февраля визита президента Турции Эрдогана активизировались преследования турецких диссидентов, которые скрываются в нашей стране от его режима.

Турецкие спецслужбы похитили в Украине политэмигранта и бывшего офицера турецкой армии Бозкир Нури Гохана. О том, что он доставлен в Турцию, написали несколько турецких газет. На опубликованных фото видно, что у него разбит нос.

В турецкой прессе отмечают, что спецоперация могла быть санкционирована лично президентом Эрдоганом, который договаривался с президентом Украины Зеленским о выдаче беглого бывшего офицера.

"Страна" в своё время брала интервью у Бозкир Нури Гохана. Он рассказал нам, как поставлял нелегально оружие в Сирию. При этом бывший офицер утверждал, что к тайным поставкам оружия причастны турецкие спецслужбы, а финасирует их Катар.

Это интервью вызвало огромный резонанс, так как фактически была покатана "изнутри" схема по нелегальным поставкам оружия под кураторством турецких властей. Поэтому теперь экс-офицеру на родине, очевидно, угрожает серьезная опасность.

На момент похищения Гохан уже подал в украинские органы прошение на предоставление политического убежища.

В турецкой прессе публикуют фотографии Бозкира с разбитым носом

Люди в обмен на беспилотники

Ранее Эрдоган сказал прямо, заявив, что договорился с Зеленским активизировать совместные действия против сторонников проповедника Гюлена (врага турецкого президента). В списке "врагов Эрдогана" - около ста человек. В обмен обещают новые партии турецкого оружия, в частности, ударных беспилотников.

"Бозкир, возможно, ушел по соглашению. Эрдоган благодаря действиям Зеленского, в частности, похищению Бозкира, может начать операцию против оппозиции. Эрдоган многого хотел и получил. Посмотрим в ближайшее время, будут ли еще похищения. Я волнуюсь, если честно. Зеленскому надо историю учить - султан в свое время не сдал Пилипа Орлика, которого приютили османы, и первую украинскую конституцию он написал именно на территории тогдашней Османской империи. Российский царь давал 300 тысяч серебром, это как сейчас десятки миллионов долларов, но Султан сказал: "Я лучше отдам свой трон, чем отдам эмигранта, которого приютил". Великие государства защищают своих просителей убежища", - сказал "Стране" живущий в Украине турецкий оппозиционный журналист Юнус Эрдогду.

Источник "Страны" в дипломатических кругах рассказал, что у Эрдогана взамен на поставки беспилотников ждут ответных действий от Киева - а именно более активной выдачи турецких оппозиционеров, живущих в Украине.

"Похищение Бозкира может быть "подарком "султану" перед его визитом, чтобы добиться увеличения поддержки в военно-политическом плане", - говорит источник.

Речь о сторонниках FETO - это организация Гюлена. Его последователи есть и в Украине. И их уже похищали турецкие спецслужбы при содействии СБУ еще в прошлые годы.

Началась эта практика во времена Порошенко. Тогда, как говорили, он это делал в обмен на содействие Эрдогана по Томосу для украинской церкви под эгидой Вселенского патриарха Варфоломея, резиденция которого находится в Стамбуле.

Но при Зеленском эта практика была проложена.

Зе во время прошлых встреч с Эрдоганом обещал заняться школами гюленистов в Украине.

В итоге в январе прошлого года из Украины депортировали двух турецких учителей - сторонников движения Гюлена. По прибытии в Турцию Самета Гюра и Салиха Фидана арестовали и выдвинули обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

Ранее "Страна" уже писала о том, как турецкая разведка при поддержке СБУ похищает политэмигрантов в Украине на примере курда Исы Мехмета Озера.

"Все скрывающиеся в Украине от режима Эрдогана оппозиционеры волнуются после похищения Гохана. Особенно учитывая тот факт, что теперь их не останавливает даже то, что люди изменили гражданство. Как это было в случае с Орханом Инанды, который является гражданином Кыргызстана и которого в июне похитила турецкая разведка. Остается надеяться, что Украина не свернет с западного пути и останется преданной демократическим и европейским ценностям. На Западе, например, турецкой разведке не дают разгуляться", - говорит "Стране" Эрдогду.

Произвол и беззаконие

Юристы отмечают, что практика, когда турецким спецслужбам выдают без суда и следствия людей, которые легально проживают на территории Украины (и, тем более. являются просителями убежища) является грубейшим нарушением международного права со стороны украинских властей.

"Есть только одна процедура, по которой иностранный гражданин может быть выдан иностранному государству по запросу их правоохранительных органов - это экстрадиционая процедура, которая идет через суд. Любая другая процедура, когда человека просто вывозят из страны иностранные спецслужбы, это грубейшее нарушение всех международных норм и по, сути, является похищением. С учетом того, что данное похищение осуществляется при содействие госструктур Украины, сотрудники последних, задействованные в данных операциях, могут понести в будущем уголовную ответственность за соучастие в похищении человека", - говорит источник "Страны" в юридических кругах.

Правозащитники также обеспокоены, что Украина выдает турецких оппозиционеров.

По словам директора офиса правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шаафа, Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением прав.

"Можно с уверенностью предположить, что в Турции эти люди не получат справедливого суда и защиты своих прав. Депортируя их, Украина помогает современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей", - заявил Шааф в комментарии "Радио Свобода" относительно депортации турецких учителей.

В правозащитной организации добавили, что этот случай "ставит вопрос об искренности обязательств украинской власти по защите прав человека на национальном и международном уровнях, включая обещание президента Зеленского защищать людей, спасающихся от политических преследований".

"За последние годы Украина депортировала по меньшей мере пять человек в Турцию. Тайные депортации под покровом ночи предают обещание Украины быть оплотом демократии и прав человека в регионе, нарушают права тех, кто спасается от репрессий, и не соответствуют международным обязательствам Украины в области прав человека", - заявили представители Freedom House.

Турция балансирует

В Киеве ожидают широкой поддержки Эрдогана в конфликте с Россией.

Однако, по данным нашего источника в турецких дипломатических кругах, турецкие власти колеблются и еще не приняли однозначного решения как им действовать в случае эскалации.

Причина - нежелание портить отношения с Россией, особенно после того как Москва запрещала своим туристам летать в Турцию, что сильно ударило по и так ослабшему из-за пандемии туристическому бизнесу, от которого во многом зависит местная экономика.

"Анкара воздерживается от принятия стороны Запада в конфликте Украины с Россией. Эта сбалансированная позиция помогает Турции поддерживать свою независимую внешнюю политику, а также свой экономический суверенитет. Это не позволяет западным государствам использовать Турцию в качестве инструмента против Москвы и позволяет двигаться в соответствии со своими национальными целями", - сказал нам журналист турецкого издания Cumhuriyet Мустафа Бирол Гугер.