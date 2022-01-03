Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез 31 декабря посетил завод по переработке природного газа "Филиос", строящийся на севере страны. Он сообщил, что республика будет проводить новые исследования и разведку газовых месторождений, примыкающем к газовому месторождению Сакарья.

Об этом министр написал в своем Твиттер-аккаунте.

"Мы получили информацию о последней ситуации на объектах по переработке природного газа в Филиосе, в нулевой точке, куда будет доставляться черноморский газ, и провели инспекцию на месте. Цель - в 2023 году начать доставлять наш местный газ нашему народу", - гласит его твит от 1 января.

А днем позже он опубликовал ролик, в котором заявил: "Мы готовимся к разведывательному бурению в новом районе, примыкающему к газовому месторождению Сакарья. Надеюсь, что в 2022 году сообщим хорошие новости".

Ранее "Страна" писала, что в октябре 2020 года турецкое судно "Fatih" обнаружило 405 миллиардов кубических метров газа в скважине "Tuna-1" на месторождении Сакарья.

А летом Турция нашла новое месторождение газа в Черном море. Запасы голубого топлива в нем оценивают в 135 миллиардов кубометров.