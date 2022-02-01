Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной Рады 1 февраля, анонсировал подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией уже в ближайшие дни.

"Готовимся дать мощный экономический сигнал – заключить соглашение о зоне свободной торговли с Турцией уже в течение этих двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в феврале 2020 года Украина и Турция согласовали почти все положения о зоне свободной торговли между странами. Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявлял, что на макроуровне оно выгодно как для украинской, так и для турецкой сторон.

В ноябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили в том числе соглашение о зоне свободной торговли между странами.

В декабре 2021 года Зеленский выразил надежду, что Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в начале 2022 года. "Финализируем, очень в это верю, соглашение о зоне свободной торговли с Турцией - в начале следующего года, когда будет визит президента Эрдогана в Украину", - сказал тогда он.