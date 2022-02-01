Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии седьмой сессии Верховной Рады заявил, что Украине стоит рассчитывать только на свои силы, никто ее не защитит, кроме украинцев.

"Во всем всегда нужно надеяться только на собственные силы. У нашей родины есть много друзей. И мы им еще раз благодарны. Но у друзей есть своя родина. Не забывайте об этом. Так что никто вместо нас не построит Украину, не защитит Украину, не сохранит, не поднимет вверх Украину. Мы должны рассчитывать только на себя", - заявил Зеленский.

Также президент анонсировал "новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией". Отметим, как раз сегодня в Киев должен прилететь британский премьер Борис Джонсон. Детальнее об этом "тройственном союзе" мы рассказывали в отдельном материале.

В конце выступления в парламенте Зеленский намекнул на то, что есть большие разногласия с Западом по Минским соглашениям. Он сказал, что "нельзя понравиться всем" и "мы должны думать, что скажут о нас потомки".

Напомним, сегодня в Раде Владимир Зеленский подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и "основах перехода на контрактную армию".

Также мы рассказывали, о чем еще заявил президент Украины сегодня в зале Верховной Рады.

Кроме того, писали, что Зеленский заявил, что "вторжение России" в Украину состоится, если его попытаются свергнуть.