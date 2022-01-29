Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Соединенные Штаты могут преднамеренно раздувать тему возможного вторжения России в страну, чтобы тем самым подготовить почву для сделки с Кремлем по Донбассу.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Зеленский еще в ноябре прошлого года говорил об угрозе российского вторжения, но в последнее время политик "стремится излучать спокойствие".

Также в Politico рассказали, что изменение настроений Зеленского связано с раздражением, которое начинают испытывать по отношению к нему в администрации президента США Джо Байдена.

Кроме того, источники журналистов рассказали, что Зеленский опасается, что Штаты могут раздувать ситуация с российским вторжением, чтобы заключить политическое соглашение с Москвой. Как вариант – это может быть Донбасс, хотя администрация Байдена отрицает подобные планы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен реакцией США на угрозу вторжения России. При этом глава Белого дома Джо Байден считает, что Киев недооценивает угрозу.

"Страна" также писала, что украинский лидер Владимир Зеленский снова заявил о необходимости ввести против России превентивные санкции для того, чтобы избежать эскалации.