Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен реакцией США на угрозу вторжения России. При этом глава Белого дома Джо Байден считает, что Киев недооценивает угрозу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию американских чиновников.

Зеленский, по утверждениям собеседников CNN, недоволен тем, что паника из-за заявлений о возможном вторжении приводят к экономическим проблемам. Вместе с тем Киев недоволен тем, что США не хотят вводить санкции против Москвы до возможного вторжения.

"Киев предпочел бы видеть активные сдерживающие меры, такие как немедленные санкции против „Северного потока-2“, чем настойчивые словесные предупреждения о неминуемой войне в течение последних нескольких месяцев, которые не обеспечивают сдерживания и на самом деле непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику", - рассказал журналистам советник Зеленского.

В то же время Байден и его администрация, по данным собеседников CNN считают, что президент Украины преуменьшает российскую угрозу.

"Почему вы затеваете ссору с США? Почему вы допускаете утечки и искажение информации, когда США — один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не выросла?" – приводят они слова американского чиновника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о необходимости ввести против России превентивные санкции для того, чтобы избежать эскалации.

Также сообщалось, что в США отказались вводить превентивные санкции против России еще до гипотетического вторжения.