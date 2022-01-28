Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о необходимости ввести против России превентивные санкции для того, чтобы избежать эскалации.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с иностранными журналистами в пятницу, 28 января.

"Когда ты один на один с очень непростым государством, то что такое санкции после? Как они касаются Украины? Зачем нам санкции потом, если полномасштабная война?", - сказал Зеленский.

Слова президента прокомментировал Тelegram-канал "Политика Страны":

"Очередной противоречивый сигнал - то есть президент Украины верит в эскалацию. Хотя сам же говорит, что никакой эскалации не будет".

Стоит отметить, что и Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза не раз заявляли о готовности ввести санкции против Москвы в случае российского вторжения в Украину. Однако Зеленский считает нужным ввести санкции не дожидаясь вторжения.

Также сообщалось, что в США отказались вводить превентивные санкции против России еще до гипотетического вторжения.