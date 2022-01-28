Введение новых санкций США, в том числе против российского руководства, будет эквивалентно разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям, трансляция велась в YouTube.

"Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений", - заявил министр иностранных дел РФ.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против российского президента Владимира Путина. Это произойдет в случае, если РФ вторгнется в Украину. Также были обнародованы детали возможных санкций против России.

Также мы писали, что крупные американские компании призывают Байдена к осторожности в вопросе санкций против РФ.

Через два дня после заявления президента Байдена в Белом доме заявили, что Вашингтон решил пока не вводить санкции против президента России Владимира Путина, поскольку такой шаг привел бы к "техническим трудностям".