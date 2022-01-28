Переговоры России по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены, а в их ответах на российские предложения есть рациональные зерна.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом. Мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам", - сказал министр Лавров в интервью радиостанциям радиостанциям "Спутник", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".

Напомним, в декабре 2021 года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Всего в нем двенадцать пунктов, один из которых - исключение дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины.

После этого, в январе прошли переговоры России с США, РФ с НАТО и обсуждения в ОБСЕ. Речь на встречах шла, в том числе, и о гарантиях безопасности.

На днях посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.

После этого глава Госдепа сделал заявление. А глава МИД России Сергей Лавров заявил, что содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам.