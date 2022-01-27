"По главному вопросу позитива нет". В России прокомментировали ответ США по гарантиям безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Также он добавил, что в настоящее время Москва изучает ответ Вашингтона.
Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
"Что касается содержания документа. Там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет (имеется в виду отказ НАТО от продвижения на восток - Ред.). Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации. Эта позиция сложилась не на пустом месте", - приводит МИД заявление главы ведомства.
"То есть, надо полагать, что на требования по нерасширению НАТО на восток и гарантиям не включения в альянс Украины американцы ответил отказом", - комментирует телеграм-канал "Политика страны".
Пресс-секретарь президента России Дмирий Песков, которого цитирует РИА "Новости", сообщил, что Владимиру Путину передали ответ США на идеи о гарантиях безопасности. Он добавил, что ответ Вашингтона нужно проанализировать, Москва не будет спешить с какими-то заключениями.
Песков также заявил, что поводов для оптимизма относительно ответа США на предложения России не так много, однако пока от оценок стоит воздержаться.
При этом, представитель Кремля добавил, что о том, что соображения и озабоченности Москвы были учтены, говорить нельзя.
Напомним, в декабре 2021 года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Всего в нем двенадцать пунктов, один из которых - исключение дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины.
После этого, в январе прошли переговоры России с США, РФ с НАТО и обсуждения в ОБСЕ. Речь на встречах шла, в том числе, и о гарантиях безопасности.
Вчера посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.
После этого глава Госдепа сделал заявление.