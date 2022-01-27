Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Также он добавил, что в настоящее время Москва изучает ответ Вашингтона.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Что касается содержания документа. Там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет (имеется в виду отказ НАТО от продвижения на восток - Ред.). Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации. Эта позиция сложилась не на пустом месте", - приводит МИД заявление главы ведомства.

"То есть, надо полагать, что на требования по нерасширению НАТО на восток и гарантиям не включения в альянс Украины американцы ответил отказом", - комментирует телеграм-канал "Политика страны".

Пресс-секретарь президента России Дмирий Песков, которого цитирует РИА "Новости", сообщил, что Владимиру Путину передали ответ США на идеи о гарантиях безопасности. Он добавил, что ответ Вашингтона нужно проанализировать, Москва не будет спешить с какими-то заключениями.

Песков также заявил, что поводов для оптимизма относительно ответа США на предложения России не так много, однако пока от оценок стоит воздержаться.

При этом, представитель Кремля добавил, что о том, что соображения и озабоченности Москвы были учтены, говорить нельзя.

Напомним, в декабре 2021 года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Всего в нем двенадцать пунктов, один из которых - исключение дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины.

После этого, в январе прошли переговоры России с США, РФ с НАТО и обсуждения в ОБСЕ. Речь на встречах шла, в том числе, и о гарантиях безопасности.

Вчера посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.

После этого глава Госдепа сделал заявление.