Вашингтон не планирует касаться темы перспективы вступления Украины в НАТО в своем письменном ответе на предложения России по гарантиям безопасности, который должен быть отправлен Москве на этой неделе.

Об этом со ссылкой на представителя Госдепа Неда Прайса сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это будет ответ властей США. Не нам говорить о вопросах, относящихся к НАТО", - заявил он на брифинге 25 января.

Также Прайс сказал, что США выступают против пересмотра принципа "открытых дверей" альянса. Кроме того, представитель Госдепартамента заявил, что американские власти проинформируют журналистов, когда ответ США будет передан России.

"Мы еще не передали ответ. Сообщим вам, когда это будет сделано", - сказал он.

По словам Прайса, США обсуждают свои предложения со своими партнерами, в том числе с Украиной, и потому эти страны "не увидят никаких сюрпризов" в американском документе.

"Что касается Украины, то мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет", - заявил Нед Прайс.

Напомним, в НАТО пообещали до конца недели вместе с США отправить письменные ответы России по безопасности.

Также мы писали о том, что по данным The Washington Post, США попросили Россию не публиковать ответ на ее предложения по гарантиям безопасности.