В Кремле заявили, что президенты России и Соединенных Штатов - Владимир Путин и Джо Байден могут вновь провести переговоры после того, как США даст ответ по предложениям РФ о гарантиях безопасности. При этом, в каком формате может пройти контакт лидеры двух стран решат сами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами (по гарантиям безопасности - Ред.), главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - сказал он.

При этом Песков добавил, что Путин и Байден сами примут решение, когда и как провести очередной контакт.

"Президенты сами принимают решение о своих контактах", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля добавил, что РФ ожидает письменного ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности в ближайшие дни.

Напомним, еще в начале декабря прошлого года Владимир Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий, поскольку устные могут не выполниться.

После этого МИД РФ опубликовал стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Из 12 пунктов, которые в него вошли, был пункт об исключении дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Недавно США и РФ провели переговоры, обсуждая предложения РФ. Предметные переговоры начались 10 января в Женеве с американцами, продолжились в Брюсселе с НАТО 12 января и завершились в Вене, где расположена штаб-квартира ОБСЕ. В Кремле переговоры назвали неудачными.

Кроме того, вчера Байден назвал безрезультатными три раунда переговоров с Россией.

Также стоит добавить, что президенты США и России в конце 2021 года провели телефонный разговор. О чем договорились тогда президенты можно почитать в отдельном материале "Страны".