Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему считают нужным призывать американцев покинуть территорию Украины.

Об этом Джен Псаки сообщила на брифинге в Белом доме в четверг, 27 января.

"Мы продолжаем призывать американских граждан, которые сейчас в Украине, покинуть Украину", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Джен Псаки добавила, что "вторжение России в Украину может произойти в любое время, наша оценка не изменилась".

Мы информировали, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эвакуацию дипломатов ряда стран. В ведомстве просят "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество.

Напомним, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал граждан Америки покинуть Украину, хотя и не уверен во "вторжении Путина".

Ранее мы писали, что посольство США в Киеве призвало находящихся в Украине американских граждан "рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства".

Также "Страна" сообщала, что заместитель Блинкена Уэнди Шерман заявила о том, что в Вашингтоне видят все признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.