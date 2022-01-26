Одни из крупнейших корпораций Японии Itochu (японский торговый дом) и Sumitomo (торговая компания) намерены эвакуировать своих сотрудников из Украины из-за напряженной обстановки в стране и возле ее границы. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на собственные источники.

Накануне правительство Японии призвало граждан своей страны в срочном порядке покинуть территорию Украины. Министерство иностранных дел Японии присвоило Украине третий уровень опасности по четырехбалльной шкале. Он равносилен призыву не посещать эту страну.

Напомним, Госдеп посоветовал гражданам США не ездить в Украину, которой грозит вторжение России. Также посольство США предупредило находящихся в Украине граждан Соединенных Штатов о возможности смены условий безопасности практически без уведомления.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему сохраняют спокойствие в Евросоюзе. Вслед за США об эвакуации дипломатов из Украины объявила Британия. А британский премьер Джонсон заявил о подготовке Россией плана молниеносной войны с Украиной.