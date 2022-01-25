Правительство Японии призывает граждан своей страны в срочном порядке покинуть территорию Украины.

Об пишет ТАСС во вторник, 25 января.

"Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством (Японии - Ред.), мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан", - заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Также, по данным агентства, Министерство иностранных дел Японии присвоило Украине третий уровень опасности по четырехбалльной шкале. Он равносилен призыву не посещать эту страну.

Ранее мы писали, что Госдеп посоветовал гражданам США не ездить в Украину, которой грозит вторжение России.

Также сообщали, что в МИД Украины назвали четыре страны, которые эвакуируют свои посольства из Украины на фоне угрозы вторжения России. Речь идет о Великобритании, Австралии, Германии и США.

Вместе с тем, как сообщалось, Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ.