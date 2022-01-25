Канада после рекомендаций своим гражданам задуматься об отъезде из Украины, призвала семьи дипломатов, работающих в диппредставительстве страны в Киеве, покинуть наше государство.

Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на источники во вторник, 25 января.

Таким образом уже все англо-саксонские страны мира дружно заявили об эвакуации своих дипломатов или их семей: США, Британия, Австралия, а теперь ещё и Канада.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан покинуть регионы России, которые граничат с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

Кроме того, сообщали, что Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ. Власти страны утверждают, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости, и эти планы для Украины были обновлены в связи с ростом напряженности.

Также "Страна" рассказывала, что посольство США в Украине начинает частичную эвакуацию - якобы из-за скорого "вторжения России". Мы разбирались, зачем США вывозят своих дипломатов.