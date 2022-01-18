Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан покинуть регионы России, которые граничат с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД уверены, что нахождение на приграничных с Украиной территориях, а также пребывание в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии представляет "крайний риск" для безопасности канадцев.

"Если вы в настоящее время находитесь в одной из этих областей, вам следует уехать", — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп посоветовал гражданам США не ездить в Украину, которой грозит вторжение России. Также посольство США предупредило находящихся в Украине граждан Соединенных Штатов о возможности смены условий безопасности практически без уведомления.

В то же время в Кремле полностью отрицают какую-либо готовность или планирование вторжения в Украину. Недавно пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слухи в западных изданиях о вероятных готовящихся провокациях Российской Федерации на территории Донбасса голословными и ничем не подтвержденными.