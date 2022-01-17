Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время визита в Украину 17-18 января обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 16 января.

"Главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укрепление сектора безопасности Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, будут рассмотрены и другие темы - сотрудничество в торговой, экономической, образовательной, визово-миграционной и иных сферах.

Ожидается, что 18 января Кулеба и Жоли проведут совместную пресс-конференцию.

В то же время МИД Канады рекомендует своим гражданам временно воздержаться от путешествий в Украину из-за угрозы военных действий.

"Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны", - говорится в сообщении МИД Канады.

Отдельно в ведомстве рекомендуют вообще не ездить в Крым и временно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, поскольку "наша способность предоставлять консульскую помощь здесь очень ограничена".

Подобные рекомендации не обязательны для выполнения жителями Канады, но влияют на действие страховок и других услуг.

Главы МИД Украины и Канады проведут встречу. Источник: Facebook/МИД Украины

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