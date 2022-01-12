Власти самой населенной провинции Канады Квебек хотят ввести налог для жителей региона, которые решили отказаться от вакцинации против коронавируса.

Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Квебека Франсуа Лего (François Legault).

По его словам, на данный момент детали этого проекта дорабатываются. Область применения налога не коснется граждан, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации. По словам Лего, размер взноса за отказ от прививки составит не менее 100 канадских долларов (79,5 доллара США или около 2200 грн).

Антивакцинаторы, по мнению властей канадской провинции, становятся финансовым бременем для других жителей. Опрошенный Reuters профессор медицины и медицинских наук канадского Университета Макгилла Кэролин Эллс утверждает, что налог — это чрезмерный шаг. Она добавила, что ограничения доступа к развлечениям и рабочим местам продолжают показывать свою эффективность в борьбе с коронавирусом.

Между тем, недавно, несмотря на заявление системы хранения мединформации Elga о том, что обязательную вакцинацию от коронавируса в Австрии получится реализовать только в апреле, канцлер Карл Нехаммер подтвердил ранее озвученное намерение правительства страны ввести обязательную иммунизацию от коронавируса уже с февраля текущего года.

В то же время в начале месяца в Праге прошла демонстрация против планов чешских властей провести обязательную вакцинацию от коронавируса пожилых жителей республики и представителей определенных профессий с участием 4 тысяч активистов.