Великобритания и Евросоюз при поддержке США разрабатывают новый пакет санкций против России, которые могут быть введены в случае вторжения в Украину. Они касаются новых газовых проектов РФ, речь идет о существенном сокращении финансирования и поставок технологий.

Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

По данным издания, этот пакет мер будет частью более масштабных экономических санкций. Их степень жесткости будет корректироваться в зависимости от масштаба "российского наступления". Это первый раз, когда Европа допустила возможность нанести удар по газовому сектору, в котором 40% топлива поступают из России, пишет Financial Times.

При этом санкции могут быть распространены на будущие проекты с участием британских и европейских корпораций, которые в настоящее время активно сотрудничают с российскими партнерами в рамках совместных предприятий по разработке газовых месторождений.

В таком случае ограничительные меры могут нанести ущерб западным компаниям, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты, пишет газета. Она напоминает, что французская Total, например, является одним из крупнейших инвесторов при разработке месторождений на Ямале, а Shell в прошлом году подписала пятилетнее соглашение с "Газпромом".

Напомним, ранее мы писали, что крупные американские компании призывают Байдена к осторожности в вопросе санкций против РФ.

Также мы писали о том, что Германия требует не включать меры против энергосектора в пакет возможных санкций против России.