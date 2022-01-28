Владимир Зеленский заявил, что Россия вторгнется в Украину, если его попытаются свергнуть.

Об этом он сказал 28 января во время брифинга для иностранных СМИ.

"Самый большой риск для Украины - и тут мы объединены со всеми партнерами - не удержать страну, дестабилизация внутри страны. Я много уделяю внимания экономике. Доверие к президенту, мудрость, закон делают нашу страну сильной. Если мы объединены народом, армией и стабильной властью, риски относительно эскалации со страны России будут значительно уменьшаться. Неконтролированность работы правоохранительных органов, неспокойствие на улицах - та часть плана соседней страны, которая может предпринять определенные меры", - сказал Зеленский.

Он добавил, что риск дестабилизации исходит не только от России, но и от украинских элит, явно намекая на Петра Порошенко.

"Риски вызваны представителями некоторых политических элит нашей страны, которые занимаются своим личным пиаром. Я не вижу потасовок на наших улицах. Больших нет. Но, к сожалению, мы должны констатировать... Нет какого-то человека в стране, он уехал отдыхать - спокойствие. Вернулся человек - неспокойствие или заброкировали парламент. Нужны какие-то деньги для ковида - этим людям все равно. Я рад, что я пришел не из политики. Им все равно. Война войной, бизнес - бизнесом. Они занимаются конъюнктурными вещами и расколом... Я считаю этих людей наследниками того, что было в СССР, олигархами", - заявил Зеленский.

По его словам, "те или иные действия со стороны соседней страны" могут иметь место, если ситуация в Украине откатится на уровень 2014 года - то есть начнутся массовые беспорядки.

Далее Зеленский намекнул на Порошенко: "нет какого-то человека в стране, он уехал отдыхать - спокойствие. Вернулся человек - неспокойствие или заблокировали парламент".

Как написал Телеграм-канал "Политика Страны", в этом спиче Зеленский по сути сравнил себя с Януковичем, свержение которого окончилось потерей Крыма и Донбасса при участии РФ.

Ранее "Страна" рассказывала, что во время брифинга Зеленский внезапно допустил, что нападение РФ на Украину может состояться, хотя все последние дни усиленно уверял в обратном.

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