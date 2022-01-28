Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям в Украине.

Трансляцию встречи главы украинского государства с представителями иностранных СМИ ведет пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

По словам Владимира Зеленского, аналогичное заявление он озвучил и в разговоре с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, глава нашего государства упрекнул также западных партнеров в том, что в последнее время они отходят от дипломатического тона, заявляя буквально "завтра будет война".

"Создают впечатление, что на Украине завтра война, но это не так", — сказал Зеленский.

Одновременно с этим украинский президент заявляет: "Я не говорю, что не будет эскалации. Она была. Она уже началась".

Подводя итоги Зеленский говорит, что информационная политика наших партнеров "немного невзвешенная".

"В целом ответ Зеленского на вопрос об эскалации строится на такой модели: сначала идут комплименты в адрес "партнеров", потом президент говорит "Но" и начинает перечислять последствия паники от военных слухов, которые распространяют США", - комментирует заявление президента Украины Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали о том, что западный телеканал CNN сообщил о том, что во время телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского, американский президент заявил о неизбежности российского вторжения. Однако в скором времени CNN удалит этот сюжет со своей информационной платформы, тем не менее видео все еще можно найти в социальных сетях.

Между тем, в своем материале "Страна" детально анализировала разговор двух президентов, который состоялся 27 января.