Западные военные чиновники убеждены в том, что Российская Федерация "завершила последние приготовления к вторжению в Украину", отправив на границу медицинские подразделения.

Об этом сообщает американское издание "The Wall Street Journal".

В статье отмечается, что Россия достигла уровня готовности, "которого не было никогда".

Одновременно с этим западные журналисты пишут, что "эти шаги не означают, что нападение обязательно будет, однако они являются предпосылками для боевых действий и вызвали интенсивные дебаты среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина".

Несмотря на то, что нет прямых доказательств того, что нападение действительно состоится, издание "The Wall Street Journal" пишет, что "американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одинаковых разведданных".

Напомним, сегодня , 28 января, глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России. Он также сообщали, что РФ не причастна к созданию конфликтных ситуаций вокруг Украины и не давала поводов их появлению.

Кроме того, в НАТО признают, что Российская Федерация не планирует вторгаться в нашу страну, потому что для реализации этого необходимо стянуть гораздо больше войск.