Глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров, который нашел рациональные зерна в ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова главы МИД РФ во время его интервью радиостанциям "Sputnik", а также "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

По его словам, Россия в военной эскалации не заинтересована.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", - заявил Лавров.

Он также заявил, что переговоры с США еще не завершены.

"Американцы, как вы знаете, и натовцы больше месяца изучали наши предельно простые предложения, а мы только позавчера получили ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что в случае провала попыток договориться, решение о дальнейших действиях будут приниматься по ситуации.

"Президент об этом уже сказал: Если наши попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры. Отвечая на прямой вопрос, какими эти меры могут быть, он сказал, они могут быть самыми разными", - резюмировал Сергей Лавров.

Также мы писали о том, что глава МИД РФ, заявил, что американцы в Женеве обещали России заставить Украину выполнить Минские соглашения. И, по его словам, если это произойдёт, то все будет нормально и никто никуда оружие поставлять не будет (речь идет о поставке военной помощи в "ЛДНР" со стороны РФ - Ред.).

Кроме того, Сергей Лавров рассказал журналистам, что Россия не причастна к созданию конфликтных ситуаций вокруг Украины и не давала поводов их появлению.