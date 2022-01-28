В НАТО признают, что Российская Федерация не планирует вторгаться в нашу страну, потому что для реализации этого необходимо стянуть гораздо больше войск.

Об этом сообщает издание "Euractiv" со ссылкой на собственный источник в Североатлантическом альянсе.

Информатор заявил, что "по оценкам источника в НАТО, Россия не планирует вторжения". По оценке источника, "чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами (речь идет об Украине - Ред.), нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время".

Источник добавил, что у НАТО нет права на военное вмешательство, поскольку Украине не является членом альянса. Но все было бы по-другому, если бы любая из стран НАТО подверглась бы нападению.

"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война", - сказал источник издания.

Подводя итоги, информатор сообщил, что Украина является партнером с повышенными возможностями, и это означает, что у НАТО есть определенные моральные обязательства, в том числе в отношении санкций против России на случай вторжения.

Ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел России заявили, что даже мысль о войне РФ и Украины, о которой в последнее время говорят все больше, считают неприемлемой.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров, который нашел рациональные зерна в ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России.