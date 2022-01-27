В Министерстве иностранных дел России заявили, что даже мысль о войне РФ и Украины, о которой в последнее время говорят все больше, считают неприемлемой.

Об этом заявил заместитель главы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, сообщает РИА "Новости".

Он заявил, что "прошедшая неделя показала искусственность внутриукраинского конфликта", который нагнетают, по мнению МИД РФ, намеренно.

"Однако заокеанские кураторы считают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив на себя весь западный мир. И стараются сделать все возможное, чтобы воплотить его в жизнь. Когда что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию - дают команду об эвакуации посольств, наращивают поставки вооружений, еще громче кричат о мифической российской угрозе", - говорит он.

Напомним, вчера заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман заявила о том, что в Вашингтоне видят все признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников вслед за секретарем СНБО Алексеем Даниловым и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления. Не верит во вторжение РФ в Украину и глава МИД Дмитрий Кулеба.

При этом все англо-саксонские страны мира уже заявили об эвакуации своих дипломатов или их семей.

В Кремле же говорят об очень высокой угрозе атаки ВСУ на Донбасс. Также в МИД РФ ранее обвиняли Запад в обострении ситуации в Украине.