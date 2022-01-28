В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с иностранными журналистами. Она начнется в 17:15.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП) на своем сайте.

Общение будут транслировать в Фейсбуке на официальной странице ОП. Тема беседы не оглашается.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский дал интервью западным СМИ - агентствам France-Presse, Reuters и Associated Press.

Также сообщали, что вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом. По словам президента Украины они обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее, также речь шла о возможности финансовой поддержки Украины. В Белом доме заявили, что Байден пообещал Зеленскому решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский с президентом ЕС обсудили по телефону деэскалацию ситуации на востоке.

Кроме того, мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время собирается провести телефонные переговоры с Зеленским.