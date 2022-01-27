Экс-президент России и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает поступки соответствующие его уровню подготовки и это может разрушить страну.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

"Зеленский меня ни в чем не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению, для него самого, наверное, в конечном счёте, это ведёт к разрушению самой Украины. Решение (о переговорах с Зеленским - Ред.) должен принимать президент нашей страны. Но я свою позицию изложил: я не считаю целесообразным такие контакты", - сказал он.

В своем интервью Медведев много в довольно жестких формулировках говорил о президенте Владимире Зеленском, Украине и требованиях Москвы к НАТО .Подробнее можно прочесть в статье журналиста "Страны" Екатерины Тереховой.

Напомним, осенью прошлого года Медведев написал довольно резкую статью о Владимире Зеленском, почему он это сделал разбиралась "Страна".