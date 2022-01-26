В НАТО назвали три пути, по которым сейчас возможен прогресс в сфере мировой безопасности с Россией
Практически сразу после брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена началась пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он заявил, что Альянс подготовил и передал свои письменные предложения России.
Выступление Столтенберга транслируется в Фейсбуке организации.
По словам генсека, в предложениях названы три направления, по которым сейчас возможен прогресс.
- Отношения России и НАТО. Необходимо восстановить представительства в Москве и Брюсселе.
- Контроль над вооружениями - ядерными и ракетами средней дальности - и прозрачность военных учений. Также это направление включает путь по уменьшению киберопасности.
- Европейская безопасность, включая ситуацию в Украине.
Касательно последнего генсек заявил, что Россия должна "вывести свои войска" из Грузии, Украины и Молдовы, а также "отозвать их от границ" указанных стран.
"Мы готовы выслушать озабоченности России", - сказал Столтенберг, но добавил, что все страны должны иметь свободу выбора союзов.
Кроме того, по словам Столтенберга, письменный ответ России согласован со всеми союзниками по НАТО.
"То есть в том числе с Германией, которая в последнее время действует вразрез с американцами по вопросам "вторжения Путина". Это может означать, что в предложения Альянса заложены некие конструктивные позиции", - комментирует заявление генсека Телеграм-канал "Политика Страны".
Как писала "Страна", Блинкен на своем брифинге на вопрос журналиста, содержится ли в ответе США прямой отказ России на ее требование о непринятии Украины в НАТО, сказал, что не будет комментировать конкретных позиций из ответа Вашингтона.
Также мы приводили инсайдерскую информацию об ответе НАТО на предложения России. Согласно ей, в НАТО указали, что ключевые требования России "неприемлемы".