Практически сразу после брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена началась пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он заявил, что Альянс подготовил и передал свои письменные предложения России.

Выступление Столтенберга транслируется в Фейсбуке организации.

По словам генсека, в предложениях названы три направления, по которым сейчас возможен прогресс.

Отношения России и НАТО. Необходимо восстановить представительства в Москве и Брюсселе.

Контроль над вооружениями - ядерными и ракетами средней дальности - и прозрачность военных учений. Также это направление включает путь по уменьшению киберопасности.

Европейская безопасность, включая ситуацию в Украине.

Касательно последнего генсек заявил, что Россия должна "вывести свои войска" из Грузии, Украины и Молдовы, а также "отозвать их от границ" указанных стран.

"Мы готовы выслушать озабоченности России", - сказал Столтенберг, но добавил, что все страны должны иметь свободу выбора союзов.

Кроме того, по словам Столтенберга, письменный ответ России согласован со всеми союзниками по НАТО.

"То есть в том числе с Германией, которая в последнее время действует вразрез с американцами по вопросам "вторжения Путина". Это может означать, что в предложения Альянса заложены некие конструктивные позиции", - комментирует заявление генсека Телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", Блинкен на своем брифинге на вопрос журналиста, содержится ли в ответе США прямой отказ России на ее требование о непринятии Украины в НАТО, сказал, что не будет комментировать конкретных позиций из ответа Вашингтона.

Также мы приводили инсайдерскую информацию об ответе НАТО на предложения России. Согласно ей, в НАТО указали, что ключевые требования России "неприемлемы".