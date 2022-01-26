В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности указано, что ключевые требования России "неприемлемы". Об этом сообщает DPA.

По данным агентства, ответ альянса на предложения России по гарантиям безопасности не содержит "больших уступок".

Но при этом НАТО заявила, что готова обсуждать разоружение и контроль над вооружениями.

"Впрочем, главное - каким в целом будет ответ США. Именно Вашингтону Россия изначально адресовала свои требования.

Поэтому нельзя исключать, что ответ НАТО будет отличаться в сторону жесткости формулировок. Отвлекая внимание от того, что написано в американском документе, который США уже отказались публиковать", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Блинкен не ответил на прямой вопрос - отвергли ли США требования России по Украине.

Ранее "Страна" писала о заявлении главы МИД Украины Кулебы о том, что у Киева не вызывает возражений ответ по безопасности, который США планируют направить России.

Также мы сообщали, что США в своих ответах России по гарантиям безопасности не будут затрагивать тему вступления Украины в НАТО.