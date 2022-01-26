В Киеве не вызывает никаких возражений ответ Вашингтона по предложениям безопасности, который США планируют направить в Москву.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга в среду, 26 января.

"Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ. Все это нам известно и с нами скоординировано", - сказал Кулеба.

Глава МИД напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с ним сразу после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Блинкен рассказал, что Вашингтон будет готов письменно ответить Москве уже на этой неделе.

"Нам удалось зафиксировать принцип - никаких решений об Украине без Украины. Партнеры ответили России на ее ультиматумы твердой консолидированной позицией - независимость и территориальная целостность Украины, как и политика открытых дверей НАТО никогда не будут, не были и не являются предметами торга... Наша позиция учтена. Предложения, которые Соединенные Штаты направят Российской Федерации в части Украины, не вызывают у нас возражений", - объяснил глава МИД.

Напомним, в конце прошлого года Москва опубликовала стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Один из пунктов предложения - нерасширение НАТО на восток, то есть исключение присоединения к Альянсу Украины. После этого, в январе прошли переговоры России с США, РФ с НАТО и обсуждения в ОБСЕ.

Также сообщалось, что уже на текущей неделе Вашингтон намерен дать письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.