Фракция "Слуга Народа" завтра, 25 января, проведет закрытую рабочую встречу по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства Верховной Рады, Министра обороны, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлии Палийчук в Telegram-канале.

"Эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00 в кабинете Председателя Верховной Рады", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы информировали о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ранее заявил о вероятности распада парламентской монокоалиции, рассказал, что следующих парламентских выборах будут участвовать минимум половина депутатов фракции "Слуга народа". На вопрос журналиста о том, много ли нардепов из текущего состава фракции попадут в команду, которая примет участие в выборах в Верховную Раду Украины, Арахамия ответил: "Половину точно (возьмем – Ред.)".

Мы также сообщали о том, что по информации "Страны", депутатам от "Слуги народа" увеличили зарплаты в конверте.

Между тем, мы также писали о том, что в партии "Слуга народа" подготовили предварительный список из 61 депутата местных советов, которых могут исключить с помощью процедуры императивного мандата.